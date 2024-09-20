"الثاني في التاريخ".. لامين جمال يسجل رقماً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح النجم الإسباني لامين جمال لاعب فريق برشلونة، من إحراز هدف التعادل للفريق الكتالوني في مرمى موناكو الفرنسي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الهدف نجح لامين جمال، في أن يصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدف في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، بعمر 17 عاماً و68 يوماً، ليأتي خلف زميله بالفريق الذي يعد أصغر لاعب يسجل في تاريخ البطولة.

ويلاقي فريق برشلونة نظيره موناكو الفرنسي، في إطار الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة الشوط الأول من مباراة برشلونة أمام نظيره موناكو الفرنسي، في دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضاً:

"بينهما أون تايم".. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفدرالية