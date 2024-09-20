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تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 20 سبتمبر 2024 01:02 ص

أقيمت منذ قليل بالعاصمة كينشاسا مراسم إجراء قرعة بطولة أفريقيا فى نسختها الـ26 للسيدات لكرة اليد والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر الى 7 ديسمبر 2024.


واسفرت قرعة أفريقيًا للسيدات عن تواجد منتخب مصر ضمن المجموعه الأولي التي تضم:
- الكونغو والسنغال ومصر والجزائر والرأس الاخضر وكينيا

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات:
انجولا والكونغو الديمقراطية وتونس وغينيا والكاميرون وأوغندا

والمنتخبات المشاركة بالبطولة، هى: منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية - منتخب مصر الوطنى - منتخب تونس - منتخب الجزائر - منتخب انجولا - منتخب الكاميرون - منتخب الرأس الاخضر - منتخب الكونغو - منتخب غينيا - منتخب السنغال - منتخب كينيا - منتخب اوغندا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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