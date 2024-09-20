شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة سيدات اليد فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت منذ قليل بالعاصمة كينشاسا مراسم إجراء قرعة بطولة أفريقيا فى نسختها الـ26 للسيدات لكرة اليد والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر الى 7 ديسمبر 2024.



واسفرت قرعة أفريقيًا للسيدات عن تواجد منتخب مصر ضمن المجموعه الأولي التي تضم:

- الكونغو والسنغال ومصر والجزائر والرأس الاخضر وكينيا

فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات:

انجولا والكونغو الديمقراطية وتونس وغينيا والكاميرون وأوغندا

والمنتخبات المشاركة بالبطولة، هى: منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية - منتخب مصر الوطنى - منتخب تونس - منتخب الجزائر - منتخب انجولا - منتخب الكاميرون - منتخب الرأس الاخضر - منتخب الكونغو - منتخب غينيا - منتخب السنغال - منتخب كينيا - منتخب اوغندا.







