ارتفاع سعر لاعب وانخفاض 5 قبل بداية الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة، ارتفاع سعر لاعب واحد وانخفاض 5 لاعبين قبل الجولة الخامسة من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويعرض لكم "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 20 سبتمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جون دوران (أستون فيلا) 6.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

كريستيان نورجارد (برينتفورد) 4.9 مليون جنيه إسترليني

مودريك (تشيلسي) 6.3 مليون جنيه إسترليني

كونور برادلي (ليفربول) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ناثان آكي (مانشستر سيتي) 5.3 مليون جنيه إسترليني

ويلي بولي (نوتنجهام فورست) 4.4 مليون جنيه إسترليني

لمشاهدة نصائح الجولة الخامسة تابع الفيديو التالي: