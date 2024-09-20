أحمد فتوح يدعم الزمالك من مدرجات استاد القاهرة خلال مباراة الشرطة الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

وصل لاعب فريق الزمالك، أحمد فتوح، مساء اليوم الجمعة، إلى ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة فريقه خلال مباراة الشرطة الكيني.

ويستضيف الزمالك نظيره الشركة عند الثامنة من مساء اليوم في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية بعدما فاز بهدف نظيف في الذهاب.

هذا يأتي بعدما تواجد اللاعب مع الفريق بالتدريبات الجماعية التحضيرية للمباراة بعد إخلاء سبيله وتأجيل جلسة الحكم عليه.

وكانت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى ستاد القاهرة، استعداداً لخوض مباراة الشرطة.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل كينيا.

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