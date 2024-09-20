شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يتقدم للزمالك بالهدف الأول فى شباك الشرطة الكينى والان مع تفاصيل الخبر

سجل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك الشرطة الكينى في الدقيقة 56 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية،وكان لقاء الذهاب انتهى بفوز الأبيض بهدف عبد الله السعيد.

تشكيل الزمالك أمام الشرطة الكينى

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عاطف وأحمد محمود وزياد كمال ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وحسام أشرف.

تشكيل الشرطة الكينى أمام الزمالك

في حراسة المرمى: ماتاسي باتريك

في خط الدفاع: عبود عمر خميس، محمد موسى مايكو، ديفيد أوشينجي، رشيد توها.

في خط الوسط: مارفن نابوير، فرانسيس كاتيها نيامبورا، ألفن مانجيني - بركا بادي.

في خط الهجوم: جيسي جاكسون ويري، ألفريد ليكيو.

طاقم حكام مباراة الزمالك والشرطة الكينى

ويقود مباراة الزمالك طاقم ناميبى لإدارة مباراة الشرطة الكينى مكون من مويشيتساما نيجونجو نافتال حكماً للساحة ويعاونه الجنوب أفريقي كليدوين بالويي والناميبي ماثيو كانيانجا مساعدين و الناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام مندي جون فرانك من جامبيا.



احتفال زيزو



احتفال عمر جابر وزيزو



احتفال لاعبى الزمالك



أحمد سيد زيزو



عبد الله السعيد مباراة الزمالك والشرطه الكينى



عبد الله السعيد