شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يختار قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني والان مع تفاصيل الخبر

اختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلي قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة جورماهيا الكيني غدًا بدوري الأبطال الأفريقي.

وتضم قائمة الأهلى لمواجهة جورماهيا كلاً من: "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - محمد هاني - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - عمر كمال عبد الواحد – عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا".

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء غدٍ السبت على ستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما في مدينة نيروبي الكينية الأحد الماضي، بتوقيع كل من رامي ربيعة وبيرسي تاو "ثنائية"، وقطع شوط كبير نحو السعود إلى دور المجموعات الأفريقي.

ويحمل فريق الأهلى لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية، وأعلن "كاف" استثناء الأهلى من خوض المراحل التمهيدية من دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية.