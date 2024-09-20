شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف داري والساعي على رأس 10 لاعبين خارج قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي 10 لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة جورماهيا الكيني غدًا بدوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة المستبعدين كلاً من المغربي أشرف داري بسبب الإصابة ومصطفي مخلوف وكريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس لأسباب فنية كما استبعد الأهلي من القائمة الأفريقية ، الثنائي علي معلول وكريم فؤاد للإصابة حيث أجرى الأول جراحة في وتر أكيلس خلال مايو الماضي بالقاهرة فيما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي قبل أيام بألمانيا.



وقام الأهلي بقيد عمر الساعي بعد يوم 31 أغسطس الماضي والذي كان أخر موعد للقيد في القائمة الأولى ثم قام النادي بقيد الثنائى الشاب ، سمير محمد ومصطفى أبو الخير ليغيب هذا الثلاثى عن دور الـ32 لدوري الأبطال وسيكون من حقه المشاركة مع الفريق ابتداءً من دور المجموعات.

كما يغيب يوسف سيد عبد الحفيظ وأحمد عابدين ثنائى الاهلى الشاب والمقيدين بالقائمة الافريقية بداية من دور المجموعات بعد الموافقة على إعارتهم لصفوف سيراميكا لإكتساب الخبرات.

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء غداً السبت على ستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

ويحمل فريق الأهلي، لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.