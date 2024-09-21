موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، المباراة التي ستشهد استلامه درع الدوري المصري.

وكان الأهلي حصل على موافقة الاتحاد الأفريقي "كاف"، للحصول على درع الدوري، عقب مباراة جورماهيا، لرغبته في الاحتفال وسط جماهيره.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

يستضيف الأهلي نظيره جورماهيا الكيني، في السابعة مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

وتنقل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا، على القنوات التالية بالمجان، أون تايم سبورتس، إم بي سي مصر 2، أبو ظبي الرياضية.