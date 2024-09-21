شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يُجهز رمضان صبحى نفسيًا قبل مواجهة الجيش الرواندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على تجهيز رمضان صبحى من الناحية النفسية قبل مواجهة الجيش الرواندى، بدورى أبطال أفريقيا.

ويستضيف فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، السبت، الجيش الرواندي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوي، بعد التعادل ذهابا في كيجالي عاصمة رواندا بهدف لكل فريق.

وعقد كورنسلاف جلسة مع رمضان صبحى من أجل إعداده من الناحية النفسية قبل لقاء الجيش الرواندى، خاصة فى ظل الأزمات التى يمر بها اللاعب، وآخرها استئناف الوادا على قرار لجنة الاستماع بمكافحة المنشطات برفع عقوبة الإيقاف عن اللاعب.

ويرغب كورنسلاف يورتشيتش فى تجهيز رمضان صبحى من الناحية النفسية قبل الفنية خاصة وإن اللاعب يشعر بالظلم بسبب الأحداث التى تدور حوله، وهو ما دفع المدير الفنى لوضع التعامل النفسى مع اللاعب فى المقام الأول.

وقررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات إحالة قرار رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز للمحكمة الرياضية الدولية، كما قررت إلغاء قرار لجنة الاستماع بمصر، واعتبرته كأن لم يكن.

وكشف مصدر أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أرسلت خطاب الاستئناف على قرار لجنة الاستماع المصرية يوم 11 سبتمبر الجارى.

وأضاف المصدر أن لائحة المحكمة الرياضية الدولية تقضي بوجوب رد من الوكالة الدولية خلال 20 يوما، من إصدار القرار، لبيان أسباب الاستئناف على قرار لجنة الاستماع المصرية في مهلة أقصاها حتى 6 أكتوبر المقبل.