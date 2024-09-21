شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة: ترقبوا حفل تتويج الأهلي بدوري نايل فى الـ10 مساءً والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الحساب الرسمي للشركة المتحدة للرياضة ، على موقع إكس، عن بث الحساب لـ احتفال تتويج الأهلي بدرع دوري نايل مباشرة، وكتب حساب المتحدة: "ترقبوا حفل تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري نايل مباشرة فى تمام الساعة الـ10 مساءً".

وتسلم رابطة الأندية المحترفة، مساء اليوم السبت، درع دوري الموسم الماضي للنادي الأهلي عقب مواجهة جورماهيا.

وأعلنت رابطة الأندية أن الأهلي سيتسلم درع الدوري بشكله الجديد الذي صمم في إنجلترا عقب المباراة فى احتفالية مع الجماهير وستشهد حفلا غنائيا كبيرا وألعابا نارية.

وكان الأهلي قد أعلن حصوله على موافقة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على تسلم الدرع عقب مباراة جور ماهيا. ومن جانبها أعلنت الشركة المتحدة للرياضة تنظيم احتفالية لتسليم درع بطولة الدوري المصري للنادي الأهلي.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة عبر فيس بوك، "بعد أن قدم الأهلي موسما استثنائيا، حان الوقت للاحتفال احتفالية تسليم درع الدوري بعد مباراة الأهلي وجورماهيا السبت 21 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي".

وتنقل قناة أون تايم سبورت مبارة الأهلي و جورماهيا الكيني، ثم يعقبها حفل تسليم درع الدوري ، وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري لموسم 2023/2024 وللمرة الـ 44 في تاريخه.

وكان الأهلي قد فاز في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب جور ماهيا.