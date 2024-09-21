شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة جورماهيا الكينى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى السابعة مساء اليوم، السبت، مباراة سهلة نظرياً أمام جورماهيا الكينى باستاد القاهرة، في إياب دور الـ"32" بدوري أبطال أفريقيا ضمن مشواره للدفاع عن لقبه كبطل لدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 119 مباراة، فاز فى 87 لقاءً، وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 230 هدفا وتلقت شباكه 75، وخرج بشباك نظيفة فى 70 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صنداونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بتسع بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

وحظي كولر بدعم هائل من قبل جماهير ناديه بسبب العلاقة الجيدة التي تربطه بهم وكذلك إدارة النادي، خاصة مع الألقاب التي حققها، لدرجة أنه تم تمديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ليستمر حتي نهاية موسم 2026.

وحصد كولر طوال مسيرته التدريبية قبل الأهلي 4 ألقاب، وتحولت حياته كثيرا مع المارد الأحمر.

ولم يحقق كولر أي بطولات مع منتخب النمسا، لكنه يصنف كصانع نهضة هذا المنتخب بعدما قاده للتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016 للمرة الثانية في تاريخه، بجانب قيادته له لاحتلال المركز العاشر فى تصنيف الفيفا.



