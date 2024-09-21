بونو يُثير الشكوك حول عودته مجددًا إلى أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي موقفه من العودة إلى أوروبا مجددًا، بعد تجربته الفريدة سابقا مع نادي إشبيلية الإسباني.

وأصبح حامي عرين المنتخب المغربي واحد من أبرز حراس المرمى على المستوى العالمي، عقب تتويجه بثنائية الدوري الأوروبي.

وانتقل بونو إلى الهلال السعودي في صيف 2023 قادمًا من النادي الأندلسي، ليبصم على مستويات اسثنائية، ساهمت في تتويج “الزعيم” بالعديد من الألقاب.

ياسين بونو: هناك مفاجآت كثيرة في سوق الانتقالات

وتحدث بونو في حوار مطول مع صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن إمكانية عودته إلى أوروبا أو حلم العودة إلى نادي إشبيلية بالدوري الإسباني.

وقال بونو: “المرء لا يعرف أبداً ما سيحدث، والآن أحاول الاستمتاع بهذه المرحلة في السعودية وتقديم أفضل ما لديّ وسنرى ما سيحدث في المستقبل”.

وأضاف:”سأحاول تقديم أفضل ما لديّ في هذا النادي العريق، ومن هناك، سنرى بعد انتهاء كأس العالم 2026، الأمر يعتمد على ظروف كثيرة، هناك مفاجآت كثيرة في سوق الانتقالات وكرة القدم أصبحت مختلفة تمامًا”.

متى ينتهي عقد ياسين بونو مع الهلال؟

وانتقل ياسين إلى الهلال السعودي مقبال 21 مليون يورو، قادما من إشبيلية الإسباني في عقد يمتد حتى صيف 2026.