السعودية | رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ (94) للمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

هنأ سيادة الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة اليوم الوطني الـ (94) للمملكة.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد: “يطيب لي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة أن أتقدم لكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بأصدق التهاني والتبريكات”.

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