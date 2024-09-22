موعد مباراة مانشستر سيتي وآرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي اختبار صعب أمام نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم الأحد، علي أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال

تذاع مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول، وذلك بعدما تصدرالريدز قمة الترتيب مؤقتا بعدما فاز على بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في الجولة نفسها.



بينما يمتلك أرسنال 10 نقاط، حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.