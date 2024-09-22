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كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024/25.

أكد كاف أنه ستجرى القرعتان يوم الاثنين، 7 أكتوبر 2024.

وستنطلق قرعة كأس الكونفدرالية في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة (11 صباحًا بتوقيت جرينتش)، تليها قرعة دوري أبطال إفريقيا في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة (12 ظهرًا بتوقيت جرينتش).

من المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة الكاملة للفرق المتأهلة إلى دور المجموعات مساء الأحد، 22 سبتمبر 2024.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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