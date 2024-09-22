خضر: نجهز اللاعبين نفسيا وبدنيا لتأثرهم برحيل إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

وجه الكابتن أشرف خضر، المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، دعوة لجماهير الدراويش بالوقوف خلف الدراويش في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق حالياً، مؤكداً أن تكاتف الجميع هو السبيل الوحيد للنهوض بالإسماعيلي.

وقال خضر في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "تاريخي مع النادي واضح للجميع، وقدمت الكثير للإسماعيلي على مدار سنوات خدمتي، سواء حينما كنت مديرا فنيا للفريق في عام 2017 أو كمساعد للعديد من المدربين، في تلك الفترة، كان الفريق يقدم كرة ممتعة وسريعة، وساهمت في تحسين صورة النادي خلال مراحل مختلفة".

وأضاف: "رغم التأثير النفسي الذي تركه رحيل المدرب القدير إيهاب جلال على اللاعبين، إلا أننا نعمل بجهد كبير للوصول لأعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية حتى يتم التعاقد مع الجهاز الفني الجديد".

وتابع خضر حديثه قائلاً: "نركز خلال هذه الفترة على الجوانب النفسية للاعبين، في محاولة لإعادة تجهيزهم استعداداً للموسم الجديد، فالمرحلة الحالية حرجة وتستدعي التركيز".

وختم المدير الفني المؤقت تصريحاته بمناشدة جماهير النادي بالتحلي بالهدوء ودعم الفريق قائلاً: "أطالب الجميع بالالتفاف حول النادي لتسوية الخلافات وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، لنتمكن من عبور هذه المرحلة الصعبة بسلام".