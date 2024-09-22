بطولة ألمانيا: ليفركوزن يحوّل تخلفه مرتين إلى فوز بشق الأنفس وشتوتغارت يقسو على دورتموند

الرياص - اسماء السيد - برلين : حوَّل باير ليفركوزن حامل اللقب تخلفه مرتين أمام ضيفه فولفسبورغ إلى فوز بشق الأنفس وفي الوقت بدل الضائع 4 3، فيما قسا وصيفه شتوتغارت على ضيفه بوروسيا دورتموند 5 1 الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

في المباراة الأولى، سجل فلوريان فريتس (14) وجوناثان تاه (32) والبديلان الإكوادوري بييرو هينكابي (49) والنيجيري فيكتور بونيفايس (90+3) أهداف باير ليفركوزن، والفرنسي نوردي موكييلي (5) والبلجيكي سيباستيان بورناوف (37) والسويدي ماتياس سفانبرغ (45+1) أهداف فولسبورغ الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه يانيك غيرهاردت في الدقيقة 88.

وهو الفوز الثاني تواليا لباير ليفركوزن في الدوري والثالث في مختلف المسابقات بعد فوزه الكبير على مضيفه فينورد الهولندي برباعية نظيفة الخميس في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانفرد ليفركوزن مؤقتا بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر والفائز على مضيفه فيردر بريمن بخماسية نظيفة السبت، وبفارق نقطتين أمام بوروسيا دورتموند ولايبزيغ اللذي يملك فرصة استعادة المركز الثاني في حال فوزه على مضيفه سانت باولي تواليا لاحقا.

وجاء فوز رجال المدرب الإسباني شابي ألونسو في توقيت مناسب خصوصا وأنهم سيحلون ضيوفا على بايرن ميونيخ السبت المقبل في قمة المرحلة الخامسة.

"جرس إنذار كبير"

وأبدى لاعب الوسط الدولي السويسري لباير ليفركوزن غرانيت تشاكا عدم رضاه رغم الفوز، واصفا النتيجة بأنها "جرس إنذار كبير لا يمكن لأي منا أن يشعر بالرضا عن المباراة اليوم".

وأضاف "لا يمكننا الاستمرار في الأداء على هذا النحو. لا يمكننا الدفاع بهذه السذاجة. بالتأكيد، سجلنا أربعة أهداف ولكن لا يمكننا فعل ذلك كل نهاية أسبوع".

ووجد ليفركوزن نفسه متخلفا مبكرا وتحديدا في الدقيقة الخامسة بفضل النيران الصديقة عندما هز مدافعه موكييلي شباك فريقه بالخطأ.

وردّ البطل بعد تسع دقائق عبر نجمه الواعد فيرتس بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من تشاكا. ومنحه المدافع الدولي العملاق تاه التقدّم بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها المدافع الدولي الإسباني أليخاندرو غريمالدو (32).

وأدرك بورناوف التعادل في الدقيقة 37 بالطريقة ذاتها بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية نفذها البولندي ياكوب كامينسكي، قبل أن يمنحه سفانبرغ التقدم للمرة الثانية بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من اليوناني كونستانتينوس كولييراكيس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

ودفع ألونسو بهينكابي والدولي الهولندي جيريمي فريمبونغ مطلع الشوط الثاني وفرض فريقه سيطرة مطلقة على مجريات المباراة بحثا عن التعادل الذي تحقق برأسية للدولي الإكوادوري اثر ركلة ركنية انبرى لها الإسباني أليكس غارسيا (49).

وتابع باير ليفركوزن ضغطه القوي وعزز ألونسو خط هجومه بإشراك بونيفايس مكان الدولي التشيكي باتريك شيك (68).

وتلقى فولفسبورغ ضربة موجعة بطرد لاعب وسطه غيرهاردت قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي بسبب تدخل قوي على فريمبونغ (88).

وحرم القائم الأيمن تشاكا من هز الشباك بردّه تسديدته القوية من خارج المنطقة (90+1)، قبل أن يفعلها بونيفايس في الدقيقة الثالثة من سبع دقائق احتسبت وقتا بدل ضائع مستغلا كرة فشل البديل التركي صالح أوزكان في إبعادها كما يجب أمام المرمى اثر تسديدة قوية للبديل الآخر الأرجنتيني إيسيكيال بالاسيوس فهيأها لنفسه وسددها من مسافة قريبة على يمين الحارس البولندي كميل غرابارا (90+3).

شتوتغارت يكرّم وفادة دورتموند

وفي الثانية وبعد ثلاثة أيام على سقوطه أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني (1 3) في دوري أبطال أوروبا، أكرم شتوتغارت وفادة ضيفه بوروسيا دورتموند، وصيف المسابقة القارية العريقة، وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 5 1 بينها ثنائية للدولي دينيس أونداف.

وضرب شتوتغارت بقوة في بداية المباراة وأنهى شوطها الأول بثنائية نظيفة سجلها أونداف (4) والبوسني إرميدين ديميتروفيتش (21).

وعزز الفرنسي أنزو ميو تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث مطلع الشوط الثاني (62).

وقلَّص الدولي الغيني سيرهو غيراسي الفارق في الدقيقة 75 بعدما هز شباك فريقه السابق الذي سجل له 28 هدفا في 28 مباراة الموسم الماضي.

لكن الدولي المالي البلال توريه أعاد الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الرابع لشتوتغارت (80)، قبل أن يختم أونداف المهرجان بهدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه (90).