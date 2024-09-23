مربية أطفاله.. موقف إنساني لحسين الشحات في احتفالية التتويج بالدوري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت احتفالات النادي الأهلي بدرع الدوري المصري الممتاز 2023/24 أمس السبت، لقطة إنسانية من حسين الشحات.

وأثناء احتفال أسرة حسين الشحات والتقاط الصور التذكارية مع درع الدوري، ظهرت معهم فتاة ليست من الأسرة.

وتساءل الجمهور عن ما هي تلك الفتاة، وتبين أنها مربية أطفال تحمل الجنسبة النيجيرية، ويعتبرها حسين الشحات فردا من الأسرة.

الجدير بالذكر أن النادي الاهلى احتفل بدرع الدورى المصري، عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة والتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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