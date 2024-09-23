ملف رياضة الخليج 365.. قميص الزمالك الجديد.. مدرب منتخب مصر للشباب.. منافس الأهلي في إنتركونتيننتال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها الزمالك يعلن عن قمصانه الجديدة، ومدرب منتخب مصر للشباب، ومنافس الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

"بعد أزمة الشرطة الكيني".. الزمالك يكشف عن قميصه لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي (صور وفيديو)

كشف نادي الزمالك عن القمصان الجديدة التي سيرتديها فريقه خلال مباراة الأهلي بمباراة السوبر الأفريقي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مربية أطفاله.. موقف إنساني لحسين الشحات في احتفالية التتويج بالدوري (صور)

شهدت احتفالات النادي الأهلي بدرع الدوري المصري الممتاز 2023/24 أمس السبت، لقطة إنسانية مع حسين الشحات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. ميكالي مديرا فنيا لمنتخب مصر للشباب

أعلن اتحاد الكرة المصري تعيين المدرب البرازيلي، روجيريو ميكالي، لقيادة منتخب مصر للشباب مواليد 2005.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بعد سداسية أوكلاند".. موعد مباراة الأهلي ضد العين في إنتركونتيننتال 2024

تنتظر الجماهير المصرية المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي الأهلي والعين الإماراتي في الدور الثاني من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، وذلك في إطار النسخة الأولى من البطولة التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مدرب مونشنجلادباخ السابق: قمة الأهلي والزمالك معروفة في أوروبا.. وتلقيت عروضا لتدريبهما (حوار)

بدأ العد التنازلي لمباراة القرن بين قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك على كأس السوبر الأفريقي المقرر لها الجمعة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"الشناوي بلغ جميع اللاعبين".. قرار هام من كولر قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فرض الحظر الإعلامي علي لاعبيه قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

زيزو مع ابنته.. نجوم الأهلي والزمالك مع أبنائهم أول يوم مدرسة (صور)

حرص العديد من نجوم كرة القدم المصرية، مشاركة أبنائهم اليوم الأحد في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024-2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تنام وتصحى تبحث عن مكسب جديد".. أفشة يعلق على استلام الدوري قبل مباراة السوبر

علق محمد مجدي أفشة نجم الأهلي، على استلام درع بطولة الدوري المصري، بعد التتويج به في الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صحيفة سويسرية تكشف أزمة تهدد مشاركة منتخب مصر في مونديال 2026 حال تأهله

كشف تقرير صحفي عن وجود أزمة تُهدد مشاركة منتخب مصر بكأس العالم 2026 حال تأهله.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا