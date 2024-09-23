"النشرة": وقوع عدد من الجرحى بالغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة الغازية

افاد مراسل "النشرة"، في صيدا عن "وقوع عدد من الجرحى بالغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة الغازية في قضاء صيدا".

وكان قد افاد عن أن "الغارة على بلدة الخرايب قطعت الطريق، ودمرت أكثر من مبنى ودمرت سيارات عدة، مما ادى الى سقوط شهداء وجرحى".