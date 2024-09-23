شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع اللجنة الطبية العليا تطوير مراكز الطب الرياضي بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة الطبية العليا بمركز التعليم المدني بالجزيرة ؛ لبحث آليات تطوير مراكز الطب الرياضي التابعة للوزارة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إننا نمتلك في كل محافظة من محافظات مصر وحدة متخصصة للطب الرياضي على مساحات متنوعة، ولدينا مراكز طبية كبيرة متخصصة في مدينة نصر والسويس، بالإضافة إلى الوادي الجديد.

ونوه وزير الرياضة نعمل على إيجاد مراكز طبية متخصصة متكاملة للرياضيين تستوعب وتقدم أعلى الخدمات الطبية والعلاجية والتأهيلية، بحيث تكون تلك المراكز وجهات سياحية قوية للسياحة الرياضية في الشرق الأوسط، ونحن بدورنا نسعى لأن تكون مصر مركزاً مميزاً لجذب العديد من الراغبين في التأهيل الطبي علي المستوي الرياضي واستقطاب جميع الرياضيين المصريين لعمل العمليات الرياضية وتأهيلهم رياضياً وطبياً في تلك المراكز من خلال توفير أفضل الخبراء فى المجال الطبي "المصريين والأجانب"، مؤكدا أن مصر لديها العديد من الخبراء والأكفاء على المستوي الطبي وسوف نسعى للاستعانة بهم في تقديم تلك الخدمات للاعبينا بمختلف الألعاب.

وأضاف "صبحي"، لدينا لجنة للاستثمار على أعلى مستوى وسيتم طرح تلك المراكز حتي يتم تحقيق افضل استفادة من تلك الأماكن والمستشفيات المتميزة.

حضر اللقاء الدكتور حازم خميس أستاذ القلب ومدير مستشفى وادي النيل، والدكتور شريف وديع أستاذ الرعايات الحرجة ومستشار وزير الصحة، والدكتور مجد فؤاد أستاذ المخ والأعصاب طب عين شمس، والدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة ومدير مستشفي الدمرداش، ولواء طبيب هشام السلمي استشاري الطب الطبيعي والتأهيل بالقوات المسلحة ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.