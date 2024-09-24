شكرا لقرائتكم خبر عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى السعودية اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الأهلى في السوبر الأفريقي، والمقرر له الجمعة المقبل 27 سبتمبر.

ويأتي السفر إلى السعودية قبل موعد المباراة بثلاثة أيام حتى يتفادى اللاعبون الإرهاق قبل يوم المباراة، وعلى أن يخوض الزمالك تدريباته على أحد الملاعب التابعة لنادى الشباب السعودي، خاصة أن ملعب المملكة ارينا منشغل بالتجهيزات الخاصة بالمباراة، ولن يخوض الأهلى أو الزمالك تدريباته على الملعب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاهلى في السوبر الأفريقي تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الافريقى بين الزمالك والأهلى بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة. حسين لبيب رئيساً لبعثة الزمالك فى السوبر الأفريقى حسين لبيب رئيساً لبعثة الزمالك فى السوبر الأفريقى ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة الفريق الأول التي ستسافر إلى السعودية، استعداداً لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبل فى التاسعة مساء. طوارئ فى الزمالك قبل مواجهة الاهلى

طوارئ فى الزمالك قبل مواجهة الاهلى ويجهز البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، قوة القلعة البيضاء الضاربة قبل مواجهة الأهلى، إيماناً من الخواجة بأن جاهزية جميع العناصر يمنحه الحرية فى الاختيار بينهم. ويستهدف البرتغالى جوزيه جوميز التتويج بالسوبر الأفريقى على حساب الأهلى لتكون البطولة خير انطلاقة للموسم الجديد، فضلا عن أن الخواجة على علم بأن الفوز فى هذا اللقاء سيمنحه صك العبور إلى قلوب جماهير القلعة البيضاء. وأعلن جوزيه جوميز حالة الطوارئ داخل القلعة البيضاء، وطالب اللاعبين بالتركيز خلال هذا الأسبوع حتى موعد المباراة المرتقب الجمعة المقبل، والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" التى من الممكن أن تشغل تركيزهم وتأخذ حيز كبير من تفكيرهم. ويتفهم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وجهة نظر المدرب جيداً ويعلمون قيمة مباراة السوبر جيداً، كونها ستكون نقطة فارقة فى مشوار الفريق الأبيض هذا الموسم نحو حصد مزيد من البطولات.

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.