شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

وصل حسين لبيب رئيس نادى الزمالك إلى مطار القاهرة الدولى، استعداداً للسفر إلى السعودية رفقة بعثة فريق الكرة لخوض مباراة السوبر الأفريقي.

وحرص رئيس النادى على مصافحة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى، وتبادل الحديث الودى معهم، كما حرص على تحفيزهم قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلى، وأكد ثقته فى قدرة الفريق على تحقيق الفوز.

وفى نفس الوقت وصل كل من هشام نصر نائب رئيس النادي، وأحمد سليمان ورامي نصوحي عضوي المجلس، لمرافقة البعثة التي ستسافر إلى السعودية.

وستسافر بعثة الفريق الأبيض على متن طائرة خاصة عصر اليوم، ويترأس حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعثة فريق الكرة المتجهة إلى السعودية.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة إلى السعودية كالتالي..

حراسة المرمى : محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

ويتواجد محمود حمدي "الونش" في القائمة المسافرة إلى السعودية لمواصلة برنامجه التأهيلي مع الفريق ومساندة زملائه في اللقاء.