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برشلونة يوقع عقدا جديدا مع نجمه الشاب

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ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان نادي سيقوم بتوقيع تعاقد جديد مع نجمه الشاب مارك بيرنال خلال الايام القليلة القادمة .

وكان نادي برشلونة قد بدأ في توقيع عقود طويلة الامد مع نجومه الشباب حيث تم توقيع العقود مع الاعبين فيرمين لوبيز و جيرارد مارتين وسيكون مارك بيرنال هو ثالث الاعبين الذين ينوي برشلونة التوقيع معه خلال الساعات القليلة القادمة على الرغم من اصابة الاعب في الرباط الصليبي وانتهاء موسم 2024 / 2025 بالنسبة للاعب .

وقالت الموندو ديبورتيفو ان مارك بيرنال سيوقع على تعاقده مع برشلونة و يبدأ تفعيله بشكل رسمي في مايو المقبل عندما يبلغ 18 عاما مشيرة الى العقد سيستمر حتى 2029 مع شرط جزائي 500 مليون يورو .

واشارت الموندو ديبورتيفو ان ادارة برشلونة لديها ثقة كبيرة في مارك بيرنال وعلى الرغم من اصابته الصعبة الا ان الادارة تعبره من المواهب الهامة التي ستقود برشلونة في المستقبل القريب .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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