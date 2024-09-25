مهاجم الأهلي السابق يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حسم محمد شريف مهاجم الخليج الحالي والأهلي السابق، موقفه من الانتقال إلى الزمالك.

وقال شريف في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "الزمالك لم يدخل في مفاوضات معي وربما ما حدث كان عبر بعض الوكلاء، ربما يكون الزمالك تفاوض مع وكيلي لكنه لم يخبرني بأي شيء".

وأضاف عن إمكانية اللعب للزمالك: "فعلت العديد من الأشياء الرائعة في الأهلي لا أريد أن أفسدها بالانتقال إلى الزمالك، وعلاقتي رائعة بجمهور الأهلي وأريدها أن تستم، وأكن كل التقدير والاحترام للزمالك".

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