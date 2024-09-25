يايسله علي مهب الرياح بعد فضيحة الجندل

ياسر رشاد - القاهرة - بات المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق أهلي جدة، على مهب الرياح، وذلك بعد الفضيحة القاسية والخروج المبكر من بطولة كأس خادم الحرمين علي يد فريق الجندل بالدور الـ32.

وبحسب ما ذكرته جريدة “الرياضية” السعودية، فإن الألمانى ماتياس يايسله، مدرب النادي الأهلي، ينال دعم كامل من الإدارة واللاعبين من أجل البقاء في منصبه، مضيفة أن خيار إقالته غير مطروح.

وأوضحت الجريدة أن، ماتياس يايسله، فرض حصة تدريبية أمس على لاعبي النادي الأهلي، بعدما كان قرر في وقت سابق منحه إجازة، عقب الخسارة من الجندل بهدفين لهدف في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشددت الجريدة على أن، قرار ماتياس يايسله، بخوض اللاعبين حصة تدريبية أمس جاء كردة فعل على الخسارة ضد الجندل ومن أجل تصحيح الأوضاع معهم.

وأكدت الجريدة أن، ماتياس يايسله، سوف يعقد اجتماعًا مع لاعبي النادي الأهلي قبل بداية الفريق اليوم من أجل الحديث بشكل أدق عن الخسارة من الجندل وتصحيح الأوضاع في المباريات المقبلة.