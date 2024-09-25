حارس المنتخب السعودي: الأهلي والزمالك لهما مكانة خاصة في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

تحدث عبدالهادي حداد حارس المنتخب السعودي وأهلي جدة السابق، عن أهمية استضافة المملكة لكأس السوبر الأفريقي بين القطبين الأهلي والزمالك.

وقال حداد في تصريحات خاصة “لمصراوي”: “بكل تأكيد نشعر بالسعادة والفخر للتقارب والحب بين بلدينا الشقيقين مصر والسعودية”.

وأضاف:” من ناحية الجماهيرية بالمملكة فإن الأهلي والزمالك من أكبر وأعرق الاندية العربية والافريقية ولهما العديد من المحبين خاصه في جده.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل، على أرضية ملعب "المملكة أرينا"، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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