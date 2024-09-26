معلقو مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

الجماهير المصرية، على موعد مع مباراة تاريخية جديدة بين القطبين الأهلي والزمالك في بطولة السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في التاسعة مساء غدا الجمعة، على ملعب المملكة أرينا، بمدينة الرياض بدولة السعودية.

وتترقب الجماهير المصرية، مشاهدة المباراة، على القنوات المختلفة، التي حصلت على الحقوق من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

معلقو مباراة الأهلي والزمالك

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك، في السوبر الأفريقي بشكل مجاني، عبر قناتي، بي إن سبورتس المفتوحة، وقناة إم بي سي مصر.

وسوف يتولى التعليق عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، التونسي عصام الشوالي.

بينما يتولى التعليق عبر قناة إم بي سي مصر، الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض.

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