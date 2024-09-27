من الحب بجنون إلى السجن واتهام بالسرقة.. قصة حب شادي محمد وسارة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - عاش لاعب النادي الأهلي شادي محمد، قصة حب كبيرة مع طليقته سارة، قبل الانفصال، دامت 19 عامًا، قبل أن تتعكر الأمور بينهما وتصل إلى حد السجن.

وحقق شادي محمد بطولة السوبر الإفريقي مع النادي الأهلي 4 مرات.

اعترف لاعب النادي الأهلي السابق، شادي محمد، أنه رأي طليقته سارة صدفة، قال أثناء ظهوره في برنامج "لحظات جريئة": "شوفتها أول مرة صدفة في الإسكندرية، وكانت هي بتحط مكياج في إزاز العربية".

وأضاف:"حبتها بجنون ولكن كان حب من طرف واحد فقط، واتفاجئت بموافقتها بعد لما طلبت منها الارتباط".

أما سارة قالت عن قصة زواجهم في تصريحات عبر برنامج"الغندور والجمهور":"فرحي كان متعلق لو الأهلي كسب الكأس هنعملوا ولا مش هيتعمل، وده بسبب حبه الشديد وعشقه للقلعة الحمراء، ولكن الحمدلله كسبوا علشان كنا حاجزين القاعة أول حاجة كانت في الكوشه هي كأس مصر".

وتزوج شادي محمد نجم القلعة الحمراء سارة بعد فترة من التعرف وأنجبا؛ فارس وفيروز، لكن لم تستمر قصة الحب بينهما كثيراً، بسبب الخلافات الزوجية التي وصلت إلى حد القضايا والصراعات واتهام زوجته بالسرقة.

وبدأت الخلافات الزوجية بينهما في شهر يوليو 2019، بعدما منعت سارة نجم الأهلي من دخول منزلها ومقابلة أولادهم، إلي جانب تقديمها دعوة طلاق ونفقة.

وبعد شهور قليلة تعرض شادي محمد إلى سرقة منزله من قبل 7 أشخاص، موجهاً كافة الاتهامات إلى زوجته وشقيقها، لتأمر محكمة جنح مدينة نصر بحبس سارة و3 آخرين بالسجن لمدة 3 سنوات.

وفي شهر 2020، حصلت زوجة لاعب الأهلي السابق على إخلاء سبيل بعد تنازل شادي محمد عن القضية، ولكن لم ينتهي الأمر بينهما عند هذه النقطة.

علق شادي محمد في تصريحات أثناء ظهوره في برنامج "شيخ الحارة" سارة:" معلش أنا آسف لا تعليق ولا بالايجاب ولا بالسلب، لأن دايما في حياتك بتكون في صفحات كويسه صنع ربنا، واللي بيكمل معايا وبيفضل جنبي بيبقي في نظري كبير".

أضاف:" أنه تم الطلاق بينه وبين زوجته بعد حب دام 19 سنة”.

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