"اصطفوا للصلاة معًا".. 3 مشاهد رائعة لجماهير الأهلي والزمالك قبل السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

توافدت جماهير الأهلي والزمالك مبكراً على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض لحضور الديربي الذي يجمع فريقيهما بالسوبر الأفريقي.

وضربّ جماهير الفريقين المثل خارج البلاد ووسط حضور من المواطنيين السعوديين المحبين للفريقين.

1) الصلاة معا

واصطفت جماهير الأهلي والزمالك سويًا لأداء صلاة العصر قبل الدخول إلى مدرجات ملعب المملكة أرينا.



2) التقاط الصور

أظهرت الجماهير المصرية المتواجدة بمحيط الملعب أن الأمر أشبه بالاحتفالية بعد الحضور المبكر والتقاط الصور التذكارية بالخارج وتبادل وصلات المزاح بخصوص اللقاء.

3) نبذ التعصب

ونشرت بعض المواقع الصحفية السعودية التي تُغطي الحدث مقاطع فيديو لجماهير من الفريقين تدعوا لنبذ التعصب عكس ماهو سائد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الأهلي يخوض المباراة كونه آخر فريق توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا فيما يُشارك الزمالك بصفته آخر فريق توّج بلقب بطولة الكونفدرالية.



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