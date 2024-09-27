الأوليمبى يفوز وديا على مودرن سبورت بهدف نظيف

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأوليمبي على فريق مودرن سبورت بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم.

وكان فريق الاوليمبى قد فريق المصرية للاتصالات ودياً علي ملعب عز الدين يعقوب بعد ان أختتم الفريق معسكره المغلق بمواجهة دكرنس والتى حقق خلالها الاوليمبى الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف ، أحرز الاهداف " محمد الشافعي ، محمد حموشه ، ريمون ، خورشيد ، اليو بداراه " .

وخلال المعسكر المغلق واجه الاوليمبى فى مباراة ودية فريق الاخضر الليبي والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وذلك ضمن اللقاءات الودية للفريق داخل المعسكر المغلق استعداداً للموسم الجديد

يذكر ان النادى الاوليمبى يمر بكبوة بفريق كرة القدم لضعف الامكانيات التى تحد دون التعاقد مع لاعبين مميزين يستطيعون الصعود الى دورى الاضواء