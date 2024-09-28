كواليس تجديد عقد عواد مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كواليس تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وقال عواد في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي: "إن هناك سوء فهم لدى بعض الجماهير. وقال: "منذ شهر يناير الماضي طلبت تجديد عقدي وأخطرت مجلس الإدارة بذلك، وانتظرت حتى يكون النادي جاهزًا لإتمام الأمر".

وأضاف:"قبل التوقيع، تواصلت مع المسؤولين وطلبت إنهاء الأمور، ووقعت على العقود".

بهذا الفوز، أضاف الفارس الأبيض بطولة جديدة إلى سجله بعدما تغلب على الأهلي بركلات الترجيح، في مباراة أثارت الحماس وشهدت أداءً قويًا من الطرفين.

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