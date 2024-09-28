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"أخطأ في حق والدي ووالدتي".. دونجا يكشف سبب مشاجرته مع إمام عاشور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، مشاجرة بين نبيل عماد دونجا وإمام عاشور.

وأوضح دونجا عبر قناة "إم بي سي مصر": "إمام عاشور أخطأ في حقي أنا ووالدي ووالدتي، والدي رباني على الأدب وألا أسمح لأحد أن يخطئ في حقي، وردي كان في الملعب فقط".

وأضاف: "نحن نادي الزمالك نرد في الملعب، الزمالك فريق بطولات، وسننهض بالفريق من تلك الكبوة".

وقال: "واجهنا ناديا مدعوما من كل شيء ونحن نمر بكبوة، وهذا الفوز سيساعدنا على النهوض".

وأتم لاعب الزمالك: "أسكتنا كل من كانوا يقللون من الزمالك قبل مباراة السوبر، وسنحتفل مع جماهيرنا ثم نعود لحصد بطولات جديدة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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