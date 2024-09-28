محمد عواد: كنت واثق من وصول المباراة إلى ركلات الترجيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

أعرب محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وأستضاف استاد المملكة أرينا في الرياض أحداث السوبر الأفريقي بين القطبين والتي شهدت منافسة قوية انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسمها الزمالك لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

قال عواد في تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي عقب انتهاء المباراة: "كنت أتوقع المشاركة في المباراة قبل حدوث أي تطورات تتعلق بمحمد صبحي، وأتمنى له الشفاء العاجل، لقد نقلت هذه التوقعات إلى زملائي، مثل شيكابالا وعمر جابر وأحمد مصطفى (زيزو) وعدد من اللاعبين".

وأضاف عواد أنه كان واثقًا من وصول المباراة إلى ركلات الترجيح، مشيرًا إلى توقعه التصدي لأكثر من ركلة، وهو ما تحقق في النهاية.

وأكد عواد أن الفوز بلقب السوبر الأفريقي جاء عن جدارة، مُعبرًا عن تقديره لجماهير الزمالك، حيث وصفها باللاعب رقم واحد في الفريق، قائلاً : "جماهير الزمالك تستحق الكثير، فهم دائمًا الداعم الأكبر لنا".

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