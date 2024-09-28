الامارات | جماهير الزمالك في الإمارات تحتفل بكأس السوبر الإفريقي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت جماهير نادي الزمالك في الإمارات بفوز فريقهم بكأس السوبر الإفريقي بعد تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت الجمعة في ملعب المملكة أرينا في السعودية، وانتهت بالتعادل 1-1 قبل أن يُحسم اللقب لصالح الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وشهدت الساحات والمقاهي الرياضية في مختلف المدن الإماراتية احتفالات عارمة من جماهير الزمالك المقيمة بالدولة، إذ تم تنظيم تجمعات جماهيرية لمشاهدة المباراة ومؤازرة الفريق الأبيض. وبعد نهاية المباراة، ارتفعت الأعلام البيضاء والزرقاء في شوارع دبي وأبوظبي وعجمان، وترددت الهتافات للزمالك ولاعبيه.

وقال رئيس رابطة مشجعي الزمالك بالإمارات أحمد نبيل: "هذا الفوز هو مصدر فخر لكل زملكاوي. نحن هنا في الإمارات شعرنا وكأننا في قلب الحدث، وكنا على يقين أن فريقنا سيعود بالكأس إلى القاهرة".

وأوضح أن رابطة جماهير الزمالك في الإمارات التي تأسست في 2010 تجهز لمناسبة أخرى كبيرة، حيث من المقرر أن تستضيف الدولة بطولة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا في وقت لاحق من هذا العام، مشيرا إلى أن جماهير الزمالك ستضفي أجواء احتفالية مميزة خلالها، معبرة عن جاهزيتها لتشجيع فريقها بكل قوة في هذه المناسبة المرتقبة.

وأضاف إيهاب الغمراوي، مشجع للزمالك من أبوظبي: "الزمالك يستحق هذا اللقب عن جدارة. الفريق قدّم أداءً رائعاً، ونحن كمشجعين في الخارج نفتخر بما حققه النادي."

وأضاف أحمد إسماعيل، أحد مشجعي الزمالك في دبى : "بعد فوزنا بالسوبر الإفريقي، نحن الآن ننتظر السوبر المصري في الإمارات. نعد بإبهار في الملعب وتشجيع فريقنا حتى النهاية كالمعتاد."