شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لثلاثى الزمالك بعد عودة البعثة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بقيادة الدكتور محمد أسامة، فحوصات طبية دقيقة لثلاثى الفريق "عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد صبحى"، فور عودة بعثة الفارس الأبيض إلى القاهرة.

وتعرض محمد صبحى لإصابة عبارة عن شد من الدرجة الأولى فى منشأ العضلة الأمامية، أدت لاستبعاد اللاعب من مواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي، فيما يعاني عمر جابر و"دونجا" من إجهاد عضلي.

وأوضح الدكتور محمد أسامة أن إصابة الثنائي ليست مقلقة، وتم التنسيق مع الجهاز الفني واستبدالهما في اللقاء حتى لا تتفاقم الإصابة

وتعود بعثة الزمالك، إلى القاهرة، مساء اليوم، السبت، بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلى، بنتيجة 4 – 3 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد المملكة ارينا في السعودية.

ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الزمالك فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على متن طائرة خاصة، بعد التتويج بالقب السوبر الأفريقي الخامس فى تاريخ القلعة البيضاء.

وتعد مواجهة السوبر الأفريقي المباراة هى الثانية من نوعها بين الطرفين فى نهائى البطولة الأفريقية، إذ كانت المباراة الأولى فى عام 1994، وانتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 1-0.

وجمع بين الأهلى والزمالك العديد من المواجهات خارج مصر فى أكثر من مسابقة على الصعيد المحلى والقارى، وكانت المباراة الأولى التى جمعت بين الأهلى والزمالك خارج مصر، فى نهائى السوبر الأفريقى 1994، إذ كانت تلك المباراة فى جنوب أفريقيا وانتهت لصالح الزمالك بنتيجة 1-0.