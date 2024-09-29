ستوري نجوم كرة القدم.. لاعبو الأهلي في العمرة.. نيمار وزوجته.. إعلان رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال قيامه بالإعلان عن أحد منتجات البرفان.

كما نشر النجم البرازيلي نيمار، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة زوجته.

وشارك أحمد حجازي نجم منتخب مصر ونادي نيوم السعودي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات صورة له، خلال تواجده في التدريبات الخاصة بفريق نيوم.

وواصل أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق احتفالاته تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس السوبر الأفريقي، من خلال نشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، من داخل سيارته.

وحرص أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، على نشر صورة له رفقة محمد زيدان نجم المنتخب السابق، من داخل ملعب المملكة أرينا، خلال مشاهدتهم مباراة السوبر الأفريقي.

وقام جود بيلينجهام لاعب المنتخب الإنجليزي ونادي ريال مدريد الإسباني، بنشر صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للفريق الملكي.

ونشر حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك رامي ربيعة لاعب نادي الأهلي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قيامه بأداء مناسك العمرة.

وقام نجم الزمالك محمود حمدي الونش بنشر صورة له، خلال أدائه مناسك العمرة.

وحرص عمر الساعى لاعب النادي الأهلي، على دعم زملائه بالفريق بعد الهزيمة من الزمالك وفقدان لقب السوبر الأفريقي، من خلال نشر صورة جماعية للفريق وعلق عليها "رقم واحد بردو".