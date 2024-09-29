شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر 7 أكتوبر استعدادا لمباراتي موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول لصفوف المعسكر المقبل للمنتخب الوطني يوم 7 أكتوبر المقبل، استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم 2025.

ويرتبط محمد صلاح مع ليفربول بمباراة قوية مع كريستال بالاس يوم 5 أكتوبر، ويصل اللاعب للقاهرة في اليوم التالى وينضم للمعسكر يوم 7 أكتوبر.

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب مصر صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط ثم الرأس الأخضر برصيد 3 نقاط ثم موريتانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ثم بوتسوانا في المركز الرابع بلا نقاط.

فى ضربة البداية فاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الأولى بـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69 من زمن اللقاء.

وفي اللقاء الثاني، حقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف