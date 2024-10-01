شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه كاليفورنيا الأمريكى لتحديد مراكز كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره كاليفورينا الأمريكى فى الثانية ظهر اليوم الثلاثاء، فى إطار تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والتى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة وتختتم الخميس.

ويخوض فريق يد الزمالك مباراة ثانية الخميس المقبل، فى إطار ختام تحديد المراكز أمام تاوباتي البرازيلي.

ونجح الزمالك فى الفوز بأول مبارياته بالبطولة على تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-25 قبل الخسارة من فيزبريم المجرى 34- 27 أمس الأول الأحد.

فيما تأهل الأهلى كأفضل مركز ثان بمجموعته بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثان مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الإسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وتشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.