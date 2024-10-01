شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد "جوكر الأهلى" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"25" والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل كريم فؤاد، الظهير الأيمن للنادى الأهلى ، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ"25" فهو من مواليد الأول من أكتوبر 1999 بمدينة طنطا، وينفذ اللاعب حالياً برنامجا تأهيليا للعودة للملاعب بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية فى مسيرته.

وإجمالا.. شارك كريم فؤاد في 85 مباراة مع الأهلى سجل خلالها 7 أهداف وصنع 10 أهداف أخرى، وحصد مع المارد الأحمر بطولتين الدوري المصري وبطولتين لدوري أبطال أفريقيا وبطولتين لكأس مصر وبطولة للسوبر المحلى وبرونزية كأس العالم للأندية.

كريم فؤاد اللاعب الأحق بلقب جوكر الكرة المصرية الحالي، ليس فقط لأنه يُجيد اللعب في 4-5 مراكز مختلفة، الجناحين الأيمن والأيسر والظهيرين الأيمن والأيسر ولاعب الوسط، بل لأنه يتألق فيها جميعًا ويترك بصمة أينما لعب ووقتما شارك.

بدأ فؤاد مسيرته الكروية بين صفوف ناشئي نادي النجوم، ثم تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول في يناير 2019 حيث كان وقتها بين صفوف أندية الدوري المصري الممتاز.

ارتبط كريم فؤاد منذ صغره بالانتقال إلى الدوري البرتغالي وتحديدًا نادي بنفكيا، والذي كان يراقبه لفترة طويلة أثناء تواجده في قطاع الناشئين بنادي النجوم.

حصل على دعوة من نادي بنفيكا بحسب مالك نادي نجوم المستقبل لقضاء فترة معايشة بنادي بنفيكا البرتغالي لمدة 15 يوما، ولكن توقف حركة الطيران بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) عطل سفره.

قضى اللاعب 6 أشهر مع نادي النجوم، أظهر خلالها مرود جيد لتقرر إدارة نادي إنبي استعارته من النجوم لمدة موسمين مع وضع بند يتيح للنادي البترولي شراء اللاعب بقيمة 15 مليون جنيه ولم يفعل إنبى بند الشراء في عقد اللاعب رغم تألقه ليقرر الأهلى الحصول على خدمات كريم فؤاد لمدة خمسة مواسم، ولعب كريم فؤاد مع الأهلي بالموسم الماضى 11 مباراة سجل خلالها هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة ثم تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ويلعب كريم فؤاد فى واحد من أكثر المراكز الحساسة وهى الجبهة اليمنى، التى عانت القلعة الحمراء كثيراً بسببها لندرة المواهب فى تلك الجبهة خلال الموسم الأخير على وجه التحديد، حتى أنها باتت تمثل صداعا مستمرا للنادي الأهلي، خاصة بعد رحيل أحمد فتحي واستمرار محمد هاني فقط في هذا المركز، ومع كل إصابة يتعرض لها هاني تظهر معاناة الأهلي الحقيقية في هذا المركز.

وعاد كريم فؤاد للظهور مع الأهلى بعد غياب ثمانية شهور بسبب إصابته بقطع فى الرباط الصليبى فى 4 يناير 2023 خلال مباراة بيراميدز بالدوري ولكنه تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للمرة الثانية.