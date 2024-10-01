شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال اليد..الخليج السعودى يهزم تاوباتى البرازيلى 29-27 فى ترتيب المراكز والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق كرة اليد بنادى الخليج السعودى على نظيره تاوباتى البرازيلى بنتيجة 29-27 فى إطار مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع فى بطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره كاليفورينا الأمريكى فى الثانية ظهر اليوم الثلاثاء، فى إطار تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع ، على أن يخوض مباراة ثانية الخميس المقبل، فى إطار ختام تحديد المراكز أمام تاوباتي البرازيلي.

ونجح الزمالك فى الفوز بأول مبارياته بالبطولة على تاوباتى البرازيلى بنتيجة 30-25 قبل الخسارة من فيزبريم المجرى 34- 27 الأحد.

فيما تأهل الأهلى كأفضل مركز ثانى بمجموعته لمواجهة ماجدبيرج فى نصف النهائى بالرغم من خسارته أمام برشلونة 31- 23 فى ثان مواجهات الدور الأول بعدما نجح فى الفوز على جامعة سيدنى الإسترالى فى أول مواجهاته بالبطولة بنتيجة 49-15.

وتشهد البطولة حضور جماهيرى عن طريق شركة تذكرتى التى أعلنت فتح باب الحجز أمام الجمهور لمساندة الفرق.