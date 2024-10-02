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خماسية برشلونة.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثانية من منافسات التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وفاز على نظيره يانج بويز السويسري بخماسية نظيفة، بينما انتصر أرسنال على منافسه باريس سان جيرمان بثنائية دون رد.

نتائج مباريات أمس الثلاثاء

برشلونة ضد يانج بويز - (5-0)

أرسنال ضد باريس - (2-0)

دورتموند ضد سيلتيك - (7-1)

مانشستر سيتي ضد سلوفان - (4-0)

سبورتينج لشبونة ضد آيندهوفن - (1-1)

إنتر ميلان ضد النجم الأحمر - (4-0)

ليفركوزن ضد ميلان - (1-0)

شتوتجارت ضد سبارتا براج - (1-1)

بريست ضد سالزبورج - (4-0)

وتستأنف مواجهات الجولة الثانية من دوري الأبطال اليوم الأربعاء، بمباراة جيرونا ضد فينورد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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