خماسية برشلونة.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وفاز برشلونة على نظيره يانج بويز السويسري بخماسية نظيفة، بينما انتصر أرسنال على منافسه باريس سان جيرمان بثنائية دون رد.

نتائج مباريات أمس الثلاثاء

برشلونة ضد يانج بويز - (5-0)

أرسنال ضد باريس - (2-0)

دورتموند ضد سيلتيك - (7-1)

مانشستر سيتي ضد سلوفان - (4-0)

سبورتينج لشبونة ضد آيندهوفن - (1-1)

إنتر ميلان ضد النجم الأحمر - (4-0)

ليفركوزن ضد ميلان - (1-0)

شتوتجارت ضد سبارتا براج - (1-1)

بريست ضد سالزبورج - (4-0)

وتستأنف مواجهات الجولة الثانية من دوري الأبطال اليوم الأربعاء، بمباراة جيرونا ضد فينورد.

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