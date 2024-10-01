شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تحدى شيكابالا وعبد الواحد السيد فى الزمالك قبل السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

تحدى محمود عبد الرازق شيكابالا،قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة على تخطيه فى سباق الأكثر تتويجاً بالقلعة البيضاء.

ووصل عدد بطولات شيكابالا إلى 17 لقباً مع نادى الزمالك بالتساوى مع عبد الواحد السيد بعد التتويج بالسوبر الأفريقي.

ورفع شيكابالا راية التحدي مع عبد الواحد السيد،بقدرته على الانفراد بلقب الأكثر تتويجاً،وتعاهد معه أن تكون البداية في بطولة السوبر المحلى المقبلة بالإمارات.

لقب السوبر الأفريقي الذى توج به الزمالك على حساب الأهلى، هو السوبر رقم 3 في تاريخ الفهد الأسمر، حيث سبق وتوج به عامي 2003 و2020، كما سبق وحصد الدورى المصرى 4 مرات، وكأس مصر 6 مرات، ولقب دوري أبطال أفريقيا، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس الكونفدرالية، وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات.

وحصد عبد الواحد السيد مع الزمالك 4 ألقاب للدوري وفاز بكأس مصر 5 مرات و حقق 2 كأس سوبر مصري وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرة واحدة، كما توج بلقب السوبر الإفريقي مرة واحدة و فاز ببطولة الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس مرة واحدة و نال لقب الكأس الأفرو- آسيوية مرة واحدة و حقق لقب البطولة العربية مرة واحدة كما فاز بكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة.