شكرا لقرائتكم خبر عن سيد نيمار: جوميز متمسك باستمرارى فى الزمالك لكنى مصمم على الرحيل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

أكد سيد عبد الله "نيمار" لاعب الزمالك إن فريقه استحق التتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلى في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضية بالسعودية،مؤكداً أن جميع اللاعبين كانوا رجالاً على قدر المسئولية،موضحاً أن السوبر الأفريقي تعد بطولة غالية كونها انتزعت من أنياب فريق كبير مثل الأهلى.

قال نيمار خلال تصريحات إذاعية،إنه تعرض للإصابة، في معسكر الإسكندرية الأخير قبل السفر إلى السعودية لافتاً إلى أنه تلقى العديد من العروض بشأن الرحيل عن الزمالك وعلى رأسها المصرى البورسعيدى لكن الأمور لم تتم في النهاية.

وأوضح نيمار أن البرتغالى جوزيه جوميز متمسك باستمراره داخل الزمالك لكنه فضل الخروج معاراً في الموسم المقبل،من أجل العودة بقوة لنادي الزمالك ودخول المنتخب، لافتاً إلى أن هذا القرار يصب في مصلحة القلعة البيضاء.

وواصل:" بدأت بداية جيدة مع النادي فور تصعيدي لكن الظروف لم تكن جيدة وهي ما تسبب في الوضع الحالي وابتعادي عن الصورة،وهناك أمور كثيرة حدثت تسببت في الوضع الحالي، لكن لا يمكن الحديث عنها، واللاعبون جميعهم أبطال وهم أخوتي ولاعبو الزمالك رجال واستطاعوا تخطي كل الصعاب".

وأكمل:"حسام عبد المجيد واحد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية حاليا، وهو لاعب كبير وسنراه في منتخب مصر الفترة المقبلة،وهوواحد من أفضل المدافعين في الكرة المصرية حاليا، وهو لاعب كبير وسنراه في منتخب مصر الفترة المقبلة".

وأختتم:" حسام عبد المجيد كان مضغوطا وشيكابالا وعمر جابر تحدثوا معه ودائما يتحدثوا معنا، وحسام يسير بشكل جيد،وأتوقع أن يكون في المنتخب خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما قدم مباراة مميزة في السوبر الإفريقي".