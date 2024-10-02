آرسنال يضرب باريس سان جيرمان بثنائية في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق آرسنال في تحقيق فوزا هاما علي نظيره فريق باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري ابطال اوروبا .

افتتح كاي هافريتز التسجيل للجانرز في الدقيقة 19 من عمر اللقاء مستغلا التمركز الغير جيد لدفاعات فريق باريس سان جيرمان

وفي الدقيقه 35 من عمر اللقاء سجل بوكايو ساكا الهدف الثاني لتصبح النتيجه 2:0 لصالح نادي ارسنال وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية احداث الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقين الهجمات ولكن دون إحراز أهداف حتي أطلق الحكم صافرة نهاية المباراه بفوز ارسنال بهدفين دون رد

يذكر أن نادي ارسنال دخل اللقاء بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: رايا

في خط الدفاع تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري

في خط الوسط: هافيرتز، بارتي، رايس؛ ساكا، تروسارد،

في خط الهجوم : مارتينيلي.