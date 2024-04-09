شاهد بالصورة والفيديو.. جعلها تذرف الدموع وتبكي بحرقة.. خبير تجميل مصري يقوم بعمل “مقلب” مضحك في فتاة سودانية لجأت إليه لتركيب “الحواجب”

فاجأ خبير تجميل مصري بالقاهرة فتاة سودانية زارته داخل محل التجميل الخاص به بمقلب وصفه المتابعين بالمضحك.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد سجلت الفتاة السودانية زيارة للمحل بغرض تجميل “الحواجب” وهي إحدى اختصاصات الخبير.

وقبل أن تنتهي الجلسة طلب خبير التجميل “مايكل” من الفتاة السودانية مشاهدة “اللوك” الجديد وهو ما أغضب الفتاة وجعلها تبكي بحرقة خصوصاً بعد أن علمت أنه لا يمكن تعديل أي شيء.

ليوضح لها “مايكل” بعد ذلك حقيقة الأمر ويقوم بعمل “الحواجب” بطريقة نالت اعجابها وتحولت حالتها من دموع حزن إلى فرح.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)