سجناء بفنزويلا يحفرون نفقا للهروب لمدة عام ونصف أخرجهم بمركز تدريب للشرطة – صور

انتهت قصة طريفة عاشها سجناء أحد السجون في فنزويلا حين قرروا حفر نفقاً للهروب لمدة ونصف، وبعد تنفيذ العملية تم القبض عليهم على الفور من قبل الشرطة التي كانت تتدرب في الخارج.

وأظهر مقطع فيديو متداول اللحظة الغريبة التي قامت فيها مجموعة من السجناء الفاشلين بشق طريقهم للخروج من السجن ليقابلهم فريق من ضباط الشرطة الذين كانوا يتدربون في الخارج.

شوهد عشرون مجرما جريئا مشتبها بهم وهم يدركون خطأهم في الوقت الحقيقي عندما خرجوا من ثقب في الجدار إلى دورة تدريب مقر الشرطة في ماراكايبو، فنزويلا.

وشوهد الضباط وهم يساعدون النزلاء ذوي الوجه الأحمر عبر الفجوة الضيقة في الجدار قبل إعادتهم إلى داخل السجن.

وأظهر الفيديو المتداول خلال الساعات الماضية في مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة خروج السجناء من فتحة النفق، فيما يقف رجال الشرطة لمساعدتهم على الخروج وإعادتهم للسجن مرة أخرى.

وأصبح الوضع متوترا بالنسبة للمجموعة المكونة من نحو 30 شرطيا لم يكونوا يحملون أسلحة.

لكن الشرطة أكدت في وقت لاحق أن “كل شيء أصبح الآن تحت السيطرة”، مشيرة إلى أن ثلاثة سجناء بحاجة إلى العلاج من إصابات طفيفة أصيبوا بها أثناء هروبهم الفاشل.

وظل السجناء يعملون على حفر نفق بطول 400 متر لمدة سنة ونصف حسبما ذكرت وسائل إعلام في فنزويلا، وحين انتهوا منه كانت المفاجأة، حيث خرج السجناء الهاربون ليجدوا أنفسهم في مركز تدريب للشرطة، ورجال الأمن في انتظارهم.

ويُظهر مقطع الهروب غير الرائع العديد من الرجال ذوي الوجوه الحمراء الذين يرتدون بدلات صفراء يتم القبض عليهم بعد أن قاموا بالحفر عبر الجدار الخارجي.

وبما أن فتحة النفق كانت صغيرة جدًا، لم يتمكن الهاربون الفاشلون إلا من من الارتماء مباشرة في أحضان رجال الشرطة المنتظرين.

وذكرت صحيفة “إل سول دي بويبلا” أنه تم استدعاء أعضاء من الحرس الوطني البوليفاري وفيلق الشرطة الوطنية البوليفارية والحماية المدنية وجهاز المخابرات الوطنية البوليفارية للمساعدة في نزع فتيل الوضع.

وقال عمدة ماراكايبو، رافائيل راميريز كولينا، في وقت لاحق من يوم 17 أبريل/نيسان، إنه تم استعادة النظام.. “في صباح اليوم لدينا حادثة، شجار اندلع في الساعة 8.30 صباحًا.. لقد جاءت تلك المعركة بعواقب: ثلاثة جرحى”.

وأضاف: “في لحظة الإصابات الثلاثة، جاءت جميع أجهزة الشرطة التي تعيش في المنطقة وتحركت، بعد ذلك، شرعوا في رعاية المصابين وأعلم بالفعل أنهم أبلغوا العائلات أنه لا يوجد سبب للشك في الشرطة البلدية لدينا.. ومن المهم أيضًا أن نقول إنه لم يكن هناك مفر ولا خطر هروب من المحرومين من الحرية”.

واختتم كلامه قائلا: “كل شيء تحت السيطرة، لم تكن هناك وفيات في أي من الزنازين، وليس لدينا أي إصابات خطيرة وتم علاج الثلاثة المصابين بجروح طفيفة على النحو الواجب من قبل رجال الإطفاء في ماراكايبو”.

جردية الرياض