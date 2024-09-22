وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: تقسيم السودان خط أحمر

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن تقسيم السودان خط أحمر.. ونعمل مع الأطراف الدولية لوقف إطلاق النار. وقال وزير الخارجية المصري لـ”الشرق”: مياه النيل “قضية وجودية” . وأشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال حديثه لـ”الشرق”، إلى أن “هناك كارثة إنسانية في السودان”، وأن “الاهتمام الغربي ضعيف للغاية” بهذه المسألة. وشدّد عبد العاطي على أن مصر “مع وحدة السودان، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة”، كما أكد أن “تفتيت وتقسيم السودان خط أحمر، لن نقبل به”. الشرق للأخبار – السودان

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