عوض تاج الدين: الدولة في طريقها للقضاء على مسببات سرطان الكبد

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية المصري لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة في طريقها للقضاء على مسببات سرطان الكبد.

وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة له عبر القناة الأولي المصرية أن السبب الرئيس في سرطان الكبد، هو التليف الناتج عن البلهارسيا، مشيرا إلى نجاح البرنامج القومي لمكافحة البهارسيا في القضاء عليها واصبح تواجدها ضعيف جدا.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن وضع مصر في المنطقة الذهبية للسيطرة على الالتهاب الكبدي سي او ج كانت بادرة طيبة وتم علاج ملايين المرضى المصابين بهذا المرض، واصبحت الحالات نادرة جدا تدخل في المعدل العالمي للإصابة، بعدما كانت مصر أعلى دولة في العالم إصابة بالتهاب الكبدي سي.

بوابة فيتو