الجمعة ذاقت مليشيات التمرد السريع هزيمة نكراء حول مدينة الفاشر .. حتي وقت متأخر من مساء الجمعة لم تسكت أصوات التلاوم وصرخات التخوين داخل صفوف المليشيا بعد الهزيمة الصاعقة التي تجرّعتها عصابات التمرد وكانت محصلتها المئات بين قتيلٍ وجريحٍ وأسيرٍ ومفقود ..

هجوم مليشيا التمرد الجمعة علي مدينة الفاشر يحمل الرقم 50 .. نعم 50 هجوماً فاشلاً منذ بداية تمردهم في دارفور ..

بنهاية معركة اليوم فقدت مليشيا التمرد كل مواقعها في الإتجاه الشرقي مع أعداد من العربات والآليات القتالية التي لم يتم حصرها بعد ..

العلامة البارزة لهزيمة المليشيا الجمعة حول الفاشر تتمثل في عربة المليشي علي يعقوب والتي تم (قبضها حيّة) بعد هروب صاحبها علي يعقوب قائد قوة الفزع التي جاءت من ناحية مليط .. والمليشي علي يعقوب هو من تولي كِبر الهجوم علي مدينة مليط قبل أشهر وكان يشغل حتي لحظات هروبه من عربته وتركها غنيمة لأبطال الفاشر .. كان يشغل موقع المسؤول عن مدينة مليط وما حولها ..

الطريقة التي تهاجم بها مليشيات التمرد مدينة الفاشر تؤكد أن هؤلاء الأوباش لم يتعلموا بعد من المشاهد التاريخية لدحرهم في المدرعات والمهندسين وحالياً فاشر السلطان ..

المكتولة ما بتسمع الصايحة ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد